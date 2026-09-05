СК намерен забрать дело о наезде на людей в Ярославле в свое производство

Бастрыкину доложат о наезде на остановку с людьми в Ярославле СК намерен забрать дело о наезде на людей в Ярославле в свое производство

Москва5 сен Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Ярославле, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло утром в субботу, 5 сентября, на Тутаевском шоссе, где водитель автомобиля Mercedes протаранил остановку общественного транспорта с людьми. Один человек погиб, еще двое – доставлены в больницу.

По факту случившегося МВД возбудило уголовное дело.

Следственные органы СК России по Ярославской области ходатайствуют перед надзорным ведомством об изъятии указанного уголовного дела из органов внутренних дел и передаче для дальнейшего расследования в свое производство говорится в заявлении Следкома в MAX

Ранее сообщалось, что за рулем автомобиля Mercedes находился 18-летний молодой человек без прав. Перед ДТП он пытался скрыться от сотрудников полиции.