Водитель авто, устроивший смертельное ДТП на остановке в Ярославле, не имел прав

Влетевший в остановку в Ярославле водитель Mercedes не имел прав Водитель авто, устроивший смертельное ДТП на остановке в Ярославле, не имел прав

Москва5 сен Вести.Въехавший в остановку в Ярославле 18-летний водитель Mercedes не имел прав на управление транспортным средством. Об этом сообщило региональное УМВД России.

Утром 5 сентября на проспекте Октября был выявлен Mercedes, водитель которого не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД. Спустя время в районе д. 1 по Тутаевскому шоссе водитель иномарки совершил наезд на группу граждан и остановочный комплекс.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб мужчина-пешеход 1985 г.р., еще двое граждан доставлены в больницу для оказания помощи … 18-летний водитель "Мерседеса", не имевший права управления транспортным средством, задержан говорится сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте автоаварии работает следственно-оперативная группа.