Москва5 сенВести.Въехавший в остановку в Ярославле 18-летний водитель Mercedes не имел прав на управление транспортным средством. Об этом сообщило региональное УМВД России.
Утром 5 сентября на проспекте Октября был выявлен Mercedes, водитель которого не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД. Спустя время в районе д. 1 по Тутаевскому шоссе водитель иномарки совершил наезд на группу граждан и остановочный комплекс.
По предварительным данным, в результате ДТП погиб мужчина-пешеход 1985 г.р., еще двое граждан доставлены в больницу для оказания помощи … 18-летний водитель "Мерседеса", не имевший права управления транспортным средством, задержанговорится сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На месте автоаварии работает следственно-оперативная группа.