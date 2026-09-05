Авто въехало в остановку в Ярославле, погиб один человек, есть пострадавшие

Mercedes въехал в остановку в Ярославле, есть погибший и пострадавшие Авто въехало в остановку в Ярославле, погиб один человек, есть пострадавшие

Москва5 сен Вести.Автомобиль Mercedes въехал в автобусную остановку в Ярославле. Предварительно, погиб один человек, еще несколько пострадали. Об это сообщило региональное УМВД России.

Трагедия произошла около 08.18 мск в районе д. 1 по Тутаевскому шоссе.

По предварительной информации, имеются погибший и пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы, более полная информация будет опубликована позднее говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По данным местных СМИ, Mercedes на скорости врезался в остановку у ТЦ "Рио". Там также добавили, что за рулем иномарки находился юноша.