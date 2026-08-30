Дело возбуждено после наезда маршрутки на пятерых пешеходов в Кызыле

Дело возбуждено после наезда маршрутки на пешеходов в Кызыле Дело возбуждено после наезда маршрутки на пятерых пешеходов в Кызыле

Москва30 авг Вести.Уголовное дело возбуждено после наезда маршрутного автобуса на пятерых пешеходов в Кызыле. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Тыва.

Возбуждено уголовное дело по … ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Вечером 30 августа на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева водитель маршрутки проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 5 человек, среди которых было 3 несовершеннолетних, переходивших проезжую часть на разрешающий для них сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медпомощь.

Со слов водителя, ему стало плохо за рулем, он также был доставлен в больницу. Как уточняли в региональном МВД, у мужчины не было водительских прав категории D.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.