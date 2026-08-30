Москва30 авгВести.В Кызыле водитель маршрутки "Газель" совершил наезд на пятерых пешеходов, среди которых были дети. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщило МВД России по Республике Тыва.
ДТП произошло вечером 30 августа на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. Предварительно, водитель маршрутного автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 5 человек, переходивших проезжую часть на разрешающий для них сигнал светофора.
В результате ДТП все пятеро пешеходов госпитализированы в медицинское учреждение. Со слов водителя маршрутного автобуса, во время движения ему стало плохо, в результате чего он не справился с рулевым управлением. Он также доставлен в медицинское учреждениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства ДТП, организована проверка.