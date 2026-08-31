Москва31 авгВести.Женщина скончалась в больнице после наезда маршрутки на пятерых пешеходов в Кызыле, сообщается в MAX-канале МВД Туве.
В результате происшествия в Республиканскую больницу №1 были доставлены пятеро пострадавших. 46-летняя женщина-пешеход скончалась в реанимационном отделенииговорится в сообщении
Авария произошла 30 августа на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. Предварительно, водитель микроавтобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пятерых пешеходов, среди них были дети.