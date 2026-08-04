Москва4 авгВести.В Туле произошло дорожная авария с участием реанимобиля, в которого один человек погиб, пятеро получили травмы различной степени тяжести, сообщает региональная Госавтоинспекция.
4 августа на Московском шоссе, дом 2 в Туле произошло столкновение двух транспортных средств: кареты скорой помощи (реанимобиля) и автомобиля Renault. По предварительной информации, один человек погиб, пять получили ранениясообщил сотрудник ведомства на видео, размещенном в мессенджере MAX
На месте работают экстренные службы.
Обстоятельства происшествия уточняются.