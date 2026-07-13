Москва13 июлВести.В Орловской области столкнулись карета скорой помощи и иномарка, в результате водитель медицинского транспорта погиб на месте, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло 13 июля, в понедельник, на улице Свердлова в городе Ливны.
На дороге столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. В результате ДТП погиб водитель медицинского автомобиля. Шестерых пострадавших доставили в больницу с различными травмамиговорится в Telegram-канале СМИ
Подробности смертельной аварии не приводятся. Официальной информации о случившемся от ведомств пока нет.