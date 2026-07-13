Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Орловской области, еще шестеро пострадали

Карета скорой помощи попала в ДТП в Орловской области, водитель погиб Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Орловской области, еще шестеро пострадали

Москва13 июл Вести.В Орловской области столкнулись карета скорой помощи и иномарка, в результате водитель медицинского транспорта погиб на месте, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло 13 июля, в понедельник, на улице Свердлова в городе Ливны.

На дороге столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. В результате ДТП погиб водитель медицинского автомобиля. Шестерых пострадавших доставили в больницу с различными травмами говорится в Telegram-канале СМИ

Подробности смертельной аварии не приводятся. Официальной информации о случившемся от ведомств пока нет.