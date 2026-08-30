Водитель маршрутки, сбивший пятерых пешеходов в Кызыле, не имел прав категории D

Водитель маршрутки, сбивший 5 пешеходов в Кызыле, не имел прав категории D Водитель маршрутки, сбивший пятерых пешеходов в Кызыле, не имел прав категории D

Москва30 авг Вести.Водитель маршрутного автобуса, сбивший пятерых пешеходов в Кызыле, не имел прав категории D (права, позволяющие управлять городскими, междугородними и туристическими автобусами. — Ред). Об это сообщило МВД России по Республике Тыва.

Установлено, что водитель маршрутного такси, не имеющий права управления, допустил наезд на пешеходов заявил врио начальника Управления Госавтоинспекции регионального МВД Сылдыса Шойбула, видео с которым опубликовано в канале в мессенджере МАХ

Вечером 30 августа на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева водитель маршрутки проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 5 человек, среди которых были дети, переходивших проезжую часть на разрешающий для них сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали. Со слов водителя, ему стало плохо за рулем, он также был доставлен в больницу.