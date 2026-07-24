Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП в Зеленодольске с погибшими детьми

Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП в Зеленодольске с гибелью детей Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП в Зеленодольске с погибшими детьми

Москва24 июл Вести.Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК по Республике Татарстан доложить о ходе расследования ДТП, произошедшего в Зеленодольске ночью 24 июля. Тогда погибли несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом Следком России сообщил на платформе MAX.

В результате аварии автомобиль загорелся. Скончались несколько человек, находившихся в салоне машины. Одного из пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Липскому В. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль.