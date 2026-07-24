Все погибшие в ДТП в Татарстане подростки были жителями Марий Эл

В страшное ДТП в Зеленодольске попали подростки из Марий Эл Все погибшие в ДТП в Татарстане подростки были жителями Марий Эл

Москва24 июл Вести.Шестеро погибших и один пострадавший в ДТП в Зеленодольске, по предварительным данным, – жители в Марий Эл, это подростки 15-16 лет, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан в мессенджере MAX.

Личности погибших устанавливаются. Единственный выживший юноша 2010 года рождения госпитализирован в Зеленодольскую районную больницу с ожогами 30% тела.

По предварительной информации, все погибшие и пострадавший – жители Республики Марий Эл отмечается в публикации

Авария произошла ночью 24 июля на Волжской улице в Зеленодольске. Легковой автомобиль Chevrolet, в котором находились семь человек, врезался в дерево, после чего в салоне возник пожар. Шестеро погибли на месте. Предварительно, водитель не справился с управлением.

Для ликвидации последствий происшествия от РСЧС привлекались 24 человека и 10 единиц техники, от МЧС России – 9 человек, 3 единицы техники.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия устанавливаются.