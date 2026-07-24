Москва24 июлВести.В Татарстане возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Татарстан. Авария произошла ночью 24 июля городе Зеленодольске.
По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором находились 7 человек, не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего машина загорелась.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Один пострадавший несовершеннолетний госпитализированотметила пресс-служба СКР по Республике Татарстан
Ранее сообщалось, что на место дорожно-транспортного происшествия прибыл прокурор.