Уголовное дело возбуждено в Татарстане после гибели шестерых в ДТП

В Татарстане возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибли 6 человек Уголовное дело возбуждено в Татарстане после гибели шестерых в ДТП

Москва24 июл Вести.В Татарстане возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Татарстан. Авария произошла ночью 24 июля городе Зеленодольске.

По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором находились 7 человек, не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего машина загорелась.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Один пострадавший несовершеннолетний госпитализирован отметила пресс-служба СКР по Республике Татарстан

Ранее сообщалось, что на место дорожно-транспортного происшествия прибыл прокурор.