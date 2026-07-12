Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели туристов в Белом море

Бастрыкин поручил доложить о гибели туристов на Белом море Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели туристов в Белом море

Москва12 июл Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели туристов в Белом море.

Дело квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В средствах массовой информации снова обсуждаются обстоятельства гибели трех человек во время похода организованной туристической группы к Соловецким островам летом 2025 года. В публикациях приводятся доводы, что следствием не установлены все обстоятельства произошедшего сказано в сообщении

Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК РФ представить доклад о принятых процессуальных решениях, а также по доводам публикаций.

Трагедия произошла в июле 2025 года. Группа волгоградских туристов отправилась от архипелага Кузова в Белом море к Соловецкому острову. Из-за ухудшения погоды они решили вернуться. Четыре человека смогли добраться на парных байдарках обратно, еще четверых эвакуировали спасатели, а трое утонули. Родственники погибших хотят наказать виновных в их гибели.