Родные погибших в Белом море волгоградских туристов попросили возобновить дело Близкие погибших в Белом море туристов из Волгограда требуют возобновить дело

Москва12 июл Вести.Родные погибших в Белом море волгоградских туристов требуют, чтобы уголовное дело возобновили, а виновного – наказали. Об этом пишет издание V1.ru.

При этом виновным в смерти людей они считают организатора похода Олега Беневоленского. Ранее следствие не нашло в его действиях никаких нарушений.

Родные погибших туристов из Волгограда в Белом море требуют возобновить уголовное дело и наказать виновного. В смерти своих близких они обвиняют организатора похода Олега Беневоленского говорится в публикации

Уточняется, что этим делом занялся известный адвокат Виталий Григорьев.

Трагедия произошла 20 июля 2025 года. Группа туристов отправилась по Белому морю от гряды островов Кузова к Соловецкому острову. Из-за ухудшения погоды они регили вернуться. Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Еще четверых эвакуировали спасатели, а трое – Валерия Пужняк, Владимир Бондарев и Виктор Зузанов – пропали без вести. Вскоре нашли их тела.

Уголовное дело возбуждать не стали. Тогда родственники погибших обратились к Бастрыкину, и он поручил возбудить дело, но вскоре его отменили "в связи с отсутствием в действиях Олега Беневоленского состава преступления".