Москва2 июн Вести.Адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и других родственников погибших на перевале в 1959 году, сообщил ТАСС, что семья будет добиваться возбуждения нового уголовного дела.

Мы хотим добиться того, чтобы возбудили уголовное дело и провели расследование заявил собеседник агентства

По его словам, в рамках предыдущего дела проводились судебно-медицинские экспертизы и вскрытие тел девяти туристов. Однако к актам вскрытия в обязательном порядке должны прилагаться химические экспертизы и гистология.

"Но они не приложены. Значит, они не были проведены", — подчеркнул адвокат. Он убежден, что эти исследования могли бы прояснить возможные причины гибели группы.

Кроме того, Черноусов заявил, что родственники потребуют от федеральных телеканалов прекратить показ сюжетов с недостоверными теориями о трагедии.

В феврале 1959 года на Северном Урале (около горы Отортен) погибла группа из девяти лыжников-туристов под руководством студента Игоря Дятлова. Официально считалось, что большинство замерзло, однако у некоторых обнаружены тяжелые травмы, ставшие причиной смерти. Выдвигались разные версии: от лавины до нападения заключенных или ссоры внутри группы. В 2019 году Генпрокуратура провела проверку, а в июле 2020 года объявила, что причиной гибели стал сход лавины. Родственники с этим выводом не согласны.