В Бурятии задержали главу турфирмы по делу о гибели пяти туристов на Байкале

Главу турфирмы задержали по делу о гибели пяти туристов на Байкале В Бурятии задержали главу турфирмы по делу о гибели пяти туристов на Байкале

Москва3 июн Вести.Директора туристической фирмы задержали в Бурятии в рамках расследования уголовного дела о гибели пяти человек на Байкале после опрокидывания аэролодки. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сегодня директору коммерческой организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) говорится в сообщении

По версии следствия, 19 мая предприниматель продала турпоездку по акватории Байкала, зная, что об отсутствии разрешительных документов на пассажирские перевозки на аэролодке "Север". Тур купили 15 человек, уточнили в СК.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте предпринимательницы.

Ранее был арестован владелец судна, судоводитель отправлен под домашний арест.