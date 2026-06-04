Главу турфирмы отправили под домашний арест по делу о гибели туристов на Байкале

По делу о гибели людей на Байкале избрали меру пресечения главе турфирмы Главу турфирмы отправили под домашний арест по делу о гибели туристов на Байкале

Москва4 июн Вести.В Бурятии суд избрал меру пресечения директору туристической фирмы, фигурирующей в уголовном деле о гибели пяти человек при опрокидывании аэролодки на озере Байкал. Как сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России, обвиняемую отправили под домашний арест.

Сегодня судом в отношении директора коммерческой организации избрана мера пресечения в виде домашнего ареста говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 19 мая. Аэролодка "Север", в которой находились 18 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. Спастись смогли 13 пассажиров.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям – о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и оказании небезопасных услуг.

По версии следствия, фигурантка продала туры, доподлинно зная об отсутствии документов, разрешающих перевозку пассажиров.