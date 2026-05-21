Москва21 мая Вести.Владелец аэролодки, в результате опрокидывания которой погибли 5 человек на Байкале, арестован. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в соцсетях.

Собственник судна не поставил его на учет, и оно не было включено в лицензию для осуществления перевозки пассажиров говорится в сообщении

Уточняется, что мужчина арестован на 1 месяц 29 суток. Судоводитель отправлен под домашний арест на такой же срок.

ЧП произошло 19 мая. Аэролодка "Север-750" перевернулась в районе скалы Черепаха в Бурятии. Из 18 находившихся в ней человек пятеро погибли. Выяснилось, что пассажиры были без спасжилетов. СК возбудил уголовное дело.