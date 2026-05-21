Судоводителя перевернувшейся на Байкале аэролодки отправили под домашний арест

Москва21 мая Вести.Железнодорожный районный суд Улан-Удэ отправил под домашний арест судоводителя перевернувшейся на Байкале аэролодки, в результате чего погибли пятеро туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения судовладельцу.

Днем 19 мая аэролодка, на борту которой находились 18 человек, перевернулась на Байкале возле скалы Черепаха в Прибайкальском районе Бурятии. В результате погибли пять человек, остальным удалось спастись, в том числе 14-летнему подростку. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.