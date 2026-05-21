Власти Бурятии помогут доставить тела погибших на Байкале туристов в Подмосковье Бурятия поможет доставить тела пяти погибших на Байкале туристов в Подмосковье

Москва21 мая Вести.Власти Бурятии окажут необходимую помощь по транспортировке в Московскую область тел пяти погибших при опрокидывании аэролодки на Байкале туристов. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Также для родственников погибших организована горячая линия 8(3012)21-29-44.

Окажем всю необходимую поддержку по транспортировке тел. Погибшие проживали в Московской области сказано в сообщении

Трагедия на Байкале произошла 19 мая. Аэролодка, в которой находились 18 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха в Прибайкальском районе Бурятии. В результате погибли пять человек, остальным удалось спастись. Правоохранители задержали владельца судна и судоводителя, им предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.