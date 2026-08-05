Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с пострадавшей девочкой в Подмосковье

В СК запросили доклад по делу о наезде на ребенка в Солнечногорске Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с пострадавшей девочкой в Подмосковье

Москва5 авг Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП в Солнечногорске, где под колеса автомобиля попала школьница. Об этом СК РФ сообщил на платформе MAX.

По данным следствия, авария произошла 3 августа. Женщина, сбившая девочку, отвезла ее в больницу, но после этого уехала, чтобы избежать наказания. Родители пострадавшей заявили о бездействии полиции - отец ребенка самостоятельно изучил записи с камер видеонаблюдения и установил личность водителя.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, установив все обстоятельства произошедшего, и по доводам сюжета говорится в публикации

Центральный аппарат СК контролирует исполнение поручения.