Москва5 авгВести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП в Солнечногорске, где под колеса автомобиля попала школьница. Об этом СК РФ сообщил на платформе MAX.
По данным следствия, авария произошла 3 августа. Женщина, сбившая девочку, отвезла ее в больницу, но после этого уехала, чтобы избежать наказания. Родители пострадавшей заявили о бездействии полиции - отец ребенка самостоятельно изучил записи с камер видеонаблюдения и установил личность водителя.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, установив все обстоятельства произошедшего, и по доводам сюжетаговорится в публикации
Центральный аппарат СК контролирует исполнение поручения.