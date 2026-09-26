СК проведет проверку по факту травмирования ребенка в Архангельске

Бастрыкину доложат по делу о травмировании ребенка в Архангельске СК проведет проверку по факту травмирования ребенка в Архангельске

Москва26 сен Вести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела о травмировании ребенка в Архангельске.

Как сообщает пресс-служба ведомства в MAX, в сентябре 9-летняя девочка упала в неогороженную яму поблизости от жилого дома на улице Кирпичный Завод. Пострадавшая получила термические ожоги и была госпитализирована.

В СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело уточнили в информационном центре ведомства

По имеющейся информации, яма образовалась из-за повреждения системы горячего водоснабжения.

Доклад о ходе расследования представит и.о. руководителя СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Дмитрий Проселков. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.