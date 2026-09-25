В Архангельске возбуждено дело после падения ребенка в канал с горячей водой

В Архангельске ребенок получил ожоги при падении в канал с горячей водой В Архангельске возбуждено дело после падения ребенка в канал с горячей водой

Москва25 сен Вести.В Архангельске малолетняя девочка получила ожоги при падении в канал с горячей водой, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет(СК).

Инцидент произошел днем 24 сентября у жилого дома по улице Кирпичный завод. По версии следствия, малолетняя упала в канал с горячей водой, образовавшейся в результате аварии на теплосети.

[Пострадавшая] получила незначительные ожоги. Предварительно установлено, что канал для прокладки тепловой сети огражден не был, предупреждающие знаки отсутствовали … Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства, истребованы документы, назначены экспертизы.