Главе СК представят доклад о травмировании двух детей на площадке в Волгограде

Бастрыкину доложат о травмировании двух девочек на площадке в Волгограде Главе СК представят доклад о травмировании двух детей на площадке в Волгограде

Москва28 окт Вести.Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела, связанного с травмированием двоих несовершеннолетних на детской площадке в Волгограде. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в MAX.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В. И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

Ранее в медиапространстве появились сообщения о том, что в Волгограде на детской площадке рухнули качели. В результате инцидента пострадали две девочки, одна из них получила ушибы, а вторую увезли в больницу с серьезными травмами. Родители пострадавших заявили, что качели находились в аварийном состоянии. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).