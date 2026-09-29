Москва29 сенВести.Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о поножовщине на детской площадке в Новосибирске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 29 сентября.
12-летняя девочка, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов города Новосибирска, причинила телесные повреждения 10-летней девочкесказано в публикации в MAX
Расследуется уголовное дело.
Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что школьница ранила еще четырехлетнего мальчика. Он не получил серьезных травм и его здоровью ничего не угрожает. За жизнь второй пострадавшей борются врачи.
Нападавшая задержана и доставлена в отдел полиции в сопровождении законных представителей для разбирательства.