Бастрыкину доложат о нападении школьницы с ножом на 10-летнюю девочку

Бастрыкину доложат о поножовщине на детской площадке в Новосибирске Бастрыкину доложат о нападении школьницы с ножом на 10-летнюю девочку

Москва29 сен Вести.Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о поножовщине на детской площадке в Новосибирске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 29 сентября.

12-летняя девочка, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов города Новосибирска, причинила телесные повреждения 10-летней девочке сказано в публикации в MAX

Расследуется уголовное дело.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что школьница ранила еще четырехлетнего мальчика. Он не получил серьезных травм и его здоровью ничего не угрожает. За жизнь второй пострадавшей борются врачи.

Нападавшая задержана и доставлена в отдел полиции в сопровождении законных представителей для разбирательства.