Москва29 сенВести.Следователи начали проверку после нападения 12-летней школьницы на 10-летнюю девочку в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области в MAX.
Инцидент произошел 29 сентября во дворе многоквартирного дома.
12-летняя девочка, находясь на игровой площадке, причинила телесные повреждения 10-летней девочке … организована процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений малолетнейсказано в сообщении
Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что по предварительной информации, школьница ранила еще одного ребенка – четырехлетнего мальчика. Нападавшая задержана и доставлена в отдел полиции в сопровождении законных представителей для разбирательства.