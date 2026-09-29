СК начал проверку после резни на детской площадке в Новосибирске

СК начал проверку после нападения школьницы на 10-летнюю девочку с ножом СК начал проверку после резни на детской площадке в Новосибирске

Москва29 сен Вести.Следователи начали проверку после нападения 12-летней школьницы на 10-летнюю девочку в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области в MAX.

Инцидент произошел 29 сентября во дворе многоквартирного дома.

12-летняя девочка, находясь на игровой площадке, причинила телесные повреждения 10-летней девочке … организована процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений малолетней сказано в сообщении

Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, школьница ранила еще одного ребенка – четырехлетнего мальчика. Нападавшая задержана и доставлена в отдел полиции в сопровождении законных представителей для разбирательства.