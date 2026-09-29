Baza: резня на детской площадке в Новосибирске произошла из-за ссоры детей Ссора между детьми стала причиной резни на детской площадке в Новосибирске

Москва29 сен Вести.Причиной поножовщины на детской площадке стала ссора между двумя школьницами.

Как сообщает Baza, конфликт произошел между двумя школьницами. Одной из них – 12 лет.

12-летняя девочка поругалась во дворе со школьницей, после чего та внезапно набросилась на нее с кулаками. Повалив соперницу на землю, нападавшая достала нож и нанесла несколько ранений сказано в публикации

После этого девочка попыталась убежать, но по пути ей попался четырехлетний малыш, она наотмашь ранила его, но, к счастью, раны оказались поверхностными, ребенок сильно не пострадал. После этого вооруженная школьница вернулась к своей первой жертве и попыталась добить ее руками, а потом сбежалась с места происшествия.

По данным издания, в настоящее время за жизнь второй жертвы борются врачи - у нее задеты жизненно важные органы.