Подросток из Новосибирска напал на подругу с перцовым баллончиком

Ссора детей в Новосибирске завершилась ожогом глаз – виновен перцовый баллон Подросток из Новосибирска напал на подругу с перцовым баллончиком

Москва3 сен Вести.Подросток из Новосибирска распылил перцовый баллончик в лицо знакомой, детская шалость обернулась ожогом глаз. Журналисты МК.RU решили разобраться, когда отравляющий аэрозоль становится средством обороны, а когда – нападения.

Конфликт разгорелся между группой подростков 13-15 лет на территории детской площадки.

В ходе общения один мальчик стал оскорблять присутствующих девочек. Потерпевшая вступила с ним в перепалку. Он достал перцовый баллончик и распылил рассказали в СК

По сути, перцовые баллончики разрешено приобретать только с 18 лет, и все же они каким-то образом попадают в руки к школьникам.

Журналисты "МК" побеседовали со школьной учительницей в надежде выяснить, как обстоят дела с подобного рода атрибутами в учебных заведениях.

На баллончики не реагирует рамка при входе в школу. Они не звенят, потому что их корпус из пластика, а вот ножи, травматы, электрошокеры пронести сложнее. До ученика может докопаться охрана отметила респондентка

Но не каждый школьник, обладающий такой вещью, преследует негативные цели. Многих ребят баллончиками снабжают родители, поскольку детям приходится поздно возвращаться домой после кружков и дополнительных занятий.

И здесь появляется главная проблема, которую пытается вскрыть эксперт по безопасности Владимир Левашов.

По существующим правилам, если у школьника нашли баллончик, травмат или электрошокер в здании школы, даже если он лежит в портфеле, его обязаны поставить на учет в ПДН. Молчать дети не умеют, поэтому если родители "вооружают" школьника тайно, то будьте готовы к проблемам утверждает эксперт

Выходит, вопросы подобного рода все еще остаются открытыми. Что с ними делать и как решать, пока не ясно.

А вот герою этого материала и по совместительству владельцу аэрозольного средства самообороны, которым тот распорядился не по делу, придется ответить за последствия: возбуждено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В СК по региону отметили, что расследование еще не закончено.

Ранее в Петербурге на фоне конфликта 23-летний мужчина распылил содержимое перцового баллончика в сторону супружеской пары и их 8-летней дочери.