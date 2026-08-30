Москва30 авгВести.Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петерубурга, распылившего перцовый баллончик в сторону супружеской пары с ребенком. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
28 августа в парадной жилого дома на Кондратьевском проспекте у 23-летнего мужчины и семейной пары произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил местных жителей и распылил содержимое перцового баллончика в сторону пострадавших и находящейся рядом с ними 8-летней девочки.
Всем троим потерпевшим оказана медицинская помощь … Возбуждено уголовное дело по … ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.