Дело возбуждено в отношении мужчины, распылившего баллончик в семью с ребенком

Дело возбуждено в отношении петербуржца, распылившего перцовый баллончик в семью Дело возбуждено в отношении мужчины, распылившего баллончик в семью с ребенком

Москва30 авг Вести.Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петерубурга, распылившего перцовый баллончик в сторону супружеской пары с ребенком. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

28 августа в парадной жилого дома на Кондратьевском проспекте у 23-летнего мужчины и семейной пары произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил местных жителей и распылил содержимое перцового баллончика в сторону пострадавших и находящейся рядом с ними 8-летней девочки.

Всем троим потерпевшим оказана медицинская помощь … Возбуждено уголовное дело по … ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.