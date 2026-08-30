В Петербурге задержали мужчину, распылившего перцовый баллончик против семьи

Житель Петербурга распылил перцовый баллончик в отношении семьи с ребенком В Петербурге задержали мужчину, распылившего перцовый баллончик против семьи

Москва30 авг Вести.В Санкт-Петербурге произошел конфликт 23-летнего мужчины и семьи. В ходе него в отношении мужчины и женщины с ребенком был применен перцовый баллончик, сообщает петербургское МВД России.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов в Калининском районе вечером 29 августа.

По предварительным данным, во время словесной ссоры 23-летний мужчина нанес удары двум местным жителям, после чего применил перцовый баллончик говорится в сообщении министерства

Отмечается, что в этот момент в непосредственной близости также находилась 8-летняя дочь. У всех троих диагностированы химические ожоги глаз.

На место происшествия прибыла ППС и по горячим следам задержала предполагаемого нападавшего мужчину. Он доставлен в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.