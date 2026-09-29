Девочку, ранившую детей в Новосибирске, передадут в специальное медучреждение

Напавшая на детей в Новосибирске девочка убежала к себе домой Девочку, ранившую детей в Новосибирске, передадут в специальное медучреждение

Москва29 сен Вести.В полиции прокомментировали обстоятельства ЧП, произошедшего во вторник, 29 сентября, в Ленинском районе Новосибирска.

Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, на детской площадке во дворе дома на Троллейной улице девочка 2013 года рождения нанесла несколько ударов ножом девочке 2015 года рождения, и скрылась.

После чего, та же несовершеннолетняя нанесла телесные повреждения мальчику, 2022 года рождения говорится в заявлении ведомства в MAX

Правоохранители установили личность подозреваемой и обнаружили девочку у нее дома, откуда доставили в отдел полиции вместе с законными представителями. Впоследствии ее передадут медикам для помещения в специализированное медицинское учреждение.

Уточняется, что пострадавшая остается в больнице, представители мальчика от госпитализации ребенка отказались.