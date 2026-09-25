Задержана жительница Нижнего Новгорода, гулявшая с ножом и угрожавшая соседям Задержана жительница Нижнего Новгорода, разгуливавшая с ножом и угрожавшая людям

Москва25 сен Вести.Сотрудники полиции задержали жительницу микрорайона Бурнаковский Нижнего Новгорода, которая разгуливала по улицам с ножом и оставляла в подъезде угрозы соседям. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Женщина была доставлена в отдел полиции, а затем передана медицинским работникам для оказания ей необходимой помощи говорится в сообщении, опубликованном в канал ведомства в мессенджере МАХ

Ранее в интернет-СМИ появилась информация, что жительница дома №91 разгуливает с ножом, оставляет угрозы в подъездах и поджигает ватные палочки. По словам очевидцев, женщина выходит на улицу в балаклаве, а иногда и вовсе только в ней. Отмечается также, что нарушительницу общественного порядка уже пытались отправить в платную клинику, однако она оттуда сбежала.