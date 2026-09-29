Школьница из Новосибирска, ранившая детей, ранее нападала с ножом на бабушку

Напавшая на детей новосибирская школьница ранее пыталась зарезать бабушку Школьница из Новосибирска, ранившая детей, ранее нападала с ножом на бабушку

Москва29 сен Вести.Школьница из Новосибирска, которая напала на площадке на двух детей, 2015 и 2022 годов рождения, ранее уже бросалась с ножом на бабушку, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Девочка уже нападала с ножом на свою бабушку сказал собеседник агентства

Он сообщил также, что девочка проходила лечение в специализированном учреждении.

По словам источника, несовершеннолетняя воспитывается в полной семье, в ней есть и другие дети, на учете семья не состояла.

Ранее стало известно, что девочка 2013 года рождения напала на детской площадке во дворе дома на Троллейной улице в Ленинском районе Новосибирска на девочку 2015 года рождения, нанесла ей несколько ударов ножом и убежала. А после этого нанесла телесные повреждения мальчику 2022 года рождения.

Первую пострадавшую госпитализировали, ей провели операцию, сейчас она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Представители мальчика от госпитализации ребенка отказались.

Правоохранители установили личность нападавшей и нашли ее дома. Девочку доставили в отдел полиции вместе с законными представителями для разбирательства. Впоследствии ее передадут медикам, чтобы затем поместить в специализированное медицинское учреждение.

Проверку по фактам нападений начали следственные органы.