Пострадавшие в результате нападения с ножом в Уфе брат с сестрой сменят школу

Пострадавшие в результате нападения с ножом в Уфе брат с сестрой сменят школу Пострадавшие в результате нападения с ножом в Уфе брат с сестрой сменят школу

Москва16 сен Вести.Младшая из двух сестер, пострадавших в Уфе в результате нападения 16-летней девушки с ножом, будет посещать другую школу, передает ТАСС.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина. Кроме того, сменит школу и ее брат, оказавшийся свидетелем нападения.

Это произойдет на следующей неделе, когда их выпишут из больницы.

Детей перевели в другую школу сообщила Панчихина

Она также рассказала, что старшая сестра, студентка колледжа, продолжит получать медицинскую помощь в одном из федеральных центров.

Ранее сообщалось, что сестры 16 и 9 лет пострадали в собственной квартире при нападении 16-летней девушки.

По версии следствия, она нанесла девочкам ножевые ранения. Сестры были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Кроме того, в квартире во время нападения находился их брат 2016 года рождения.

Нападавшая была задержана, ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. Девушка заключена под стражу.