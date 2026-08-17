Названы возможные причины нападения 16-летней уфимки на двух девочек MK.RU: 16-летняя уфимка могла напасть на девочку и ее сестру из-за назойливости

Москва17 авг Вести.В настоящее время есть две основные версии причин нападения 16-летней девочки на свою ровесницу и 9-летнюю сестру последней, утверждает издание MK.RU.

По данным издания, задержанная училась с ровесницей в школе в течение четырех лет. Подозреваемая сообщила, что постоянно была жертвой травли в этом учебном заведении до перехода в колледж, но ее знакомая не участвовала в этом, а наоборот якобы слишком активно навязывала ей свое общение.

Забрасывала ее письмами, смсками, регулярно предлагала встретиться говорится в сообщении

Девочка была не рада такому сближению, уверяют авторы материала.

Также издание пишет и о второй версии, согласно которой задержанная якобы увлекалась корейским сериалом "Игра в кальмара" и пугала людей в маске, но подтверждения этим сведениям нет.

В публикации сказано, что перед нападением девочка действительно надела маску, но только для того, чтобы спрятать лицо от камер.

17 августа СМИ сообщили, что в Уфе две сестры попали в реанимацию после нападения школьницы с ножом в их квартире. Утверждалось, что подозреваемая после произошедшего скрылась, но была задержана.