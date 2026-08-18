В Уфе суд арестовал 16-летнюю девушку за покушение на убийство двух детей

В Уфе 16-летнюю девушку арестовали за нападение с ножом на двух детей В Уфе суд арестовал 16-летнюю девушку за покушение на убийство двух детей

Москва18 авг Вести.В Уфе Кировский районный суд арестовал 16-летнюю местную жительницу, обвиняемую в покушении на убийство двух детей. Об этом сообщила пресс-служба судов Республики Башкортостан на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По данным следствия, инцидент произошел в квартире на Высотной улице в Уфе 17 августа. Девушка из-за личной неприязни нанесла множественные ножевые ранения своей ровеснице и 9-летнему ребенку, который стал свидетелем преступления. Жертв удалось спасти благодаря своевременной помощи врачей.

Суд, согласившись с доводами следствия, что обвиняемая может скрыться или повлиять на участников процесса, заключил ее под стражу на два месяца.

Кировский районный суд г. Уфы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летней местной жительницы говорится в публикации

Постановление суда пока не вступило в силу.