В Стерлитамаке девочка-подросток ударила подруг ножом после распития алкоголя

В Стерлитамаке несовершеннолетняя ударила подруг ножом после распития алкоголя В Стерлитамаке девочка-подросток ударила подруг ножом после распития алкоголя

Москва1 авг Вести.В Стерлитамаке девочка-подросток ударила двух подруг кухонным ножом после совместного распития алкоголя. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Башкортостан.

Ночью 1 августа в одной из квартир три 15-летние девочки распивали алкоголь в отсутствие взрослых. Позднее одна из несовершеннолетних кухонным ножом причинила ранения двум сверстницам. В результате пострадавшие доставлены в больницу.

Проводится проверка по факту получения ножевых ранений двумя несовершеннолетними говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в рамках проверки также будет дана оценка действиям законных представителей детей.