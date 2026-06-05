Организована проверка после драки между девушками в тамбовском городе Рассказово

В Тамбовской области организована проверка после драки между подростками Организована проверка после драки между девушками в тамбовском городе Рассказово

Москва5 июн Вести.Организована проверка после драки между девушками-подростками в городе Рассказово Тамбовской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация о конфликте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Согласно кадрам, девушки подрались и применили друг к другу физическую силу.

По факту противоправных действий подростков … организовано проведение доследственной проверки о возможном наличии в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства и участники конфликта.