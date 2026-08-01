Москва1 авгВести.В Стерлитамаке задержали 15-летнюю девочку, напавшую с ножом на двух подруг во время распития алкоголя. Об этом сообщило МВД по Республике Башкортостан.
Ночью 1 августа в одной из квартир три 15-летние девочки распивали алкоголь в отсутствие взрослых. Позднее одна из несовершеннолетних кухонным ножом причинила ранения двум сверстницам.
Нападавшая была задержана прибывшей по сообщению скорой помощи дежурной группой немедленного реагирования ... и передана в территориальное подразделение СК РФ. Пострадавшие доставлены в больницу –говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего была организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.