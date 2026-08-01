Задержана подросток из Стерлитамака, напавшая на сверстниц при распитии алкоголя

Задержана подросток из Стерлитамака, напавшая на сверстниц при распитии алкоголя Задержана подросток из Стерлитамака, напавшая на сверстниц при распитии алкоголя

Москва1 авг Вести.В Стерлитамаке задержали 15-летнюю девочку, напавшую с ножом на двух подруг во время распития алкоголя. Об этом сообщило МВД по Республике Башкортостан.

Ночью 1 августа в одной из квартир три 15-летние девочки распивали алкоголь в отсутствие взрослых. Позднее одна из несовершеннолетних кухонным ножом причинила ранения двум сверстницам.

Нападавшая была задержана прибывшей по сообщению скорой помощи дежурной группой немедленного реагирования ... и передана в территориальное подразделение СК РФ. Пострадавшие доставлены в больницу – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего была организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.