СК возбудил дело после нападения с ножом на сестер в Уфе

После нападения на сестер в Уфе возбуждено уголовное дело СК возбудил дело после нападения с ножом на сестер в Уфе

Москва17 авг Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом на сестер в Уфе, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан. Произошедшее квалифицировали по статье о покушении на убийство.

По версии следствия … в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений 16-летняя девушка причинила сверстнице и ее 9-летней сестре ножевые ранения говорится в заявлении ведомства в MAX

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в квартире дома на Высотной улице в Уфе. Подозреваемая скрылась и впоследствии была задержана сотрудниками полиции.

Пострадавшим сестрам потребовалась госпитализация. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантки под стражу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетней.