В Сибае после нападения на 17-летнюю девушку возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о покушении на убийство девушки завели в башкирском Сибае В Сибае после нападения на 17-летнюю девушку возбуждено уголовное дело

Москва29 сен Вести.В городе Сибай в Башкирии возбуждено уголовное дело по факту нападения на девушку, сообщает республиканский главк СК России.

Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) отмечается в публикации

По данным следствия, вечером 28 сентября в одной из квартир в Сибае произошел пожар. Из огня удалось спастись 17-летней девушке с ножевыми ранениями. Она госпитализирована. В ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело 19-летнего молодого человека.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками полиции. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Как ранее сообщила Baza, в квартире в Сибае 19-летний парень напал с ножом на свою 17-летнюю возлюбленную, а после этого поджег жилье. Он погиб, девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.