СК возбудил дело после пожара в доме в Ленобласти, в нем погиб подросток

При пожаре в Ленобласти погиб подросток, возбуждено дело СК возбудил дело после пожара в доме в Ленобласти, в нем погиб подросток

Москва13 сен Вести.В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме и гибели одного человека. Об этом сообщает СК по региону.

Возгорание со смертельным исходом произошло в городе Волосово в воскресенье утром.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ написано в канале ведомства

Кроме того, предварительно установлена личность погибшего на пожаре человека. Им может являться 17-летний подросток, который находился в доме в момент возникновения огня.

Ранее также сообщалось, что пострадала и 13-летняя девочка. Она отравилась угарным газом и была доставлена в медицинское учреждение. Угрозы ее жизни нет.