Москва13 сенВести.В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме и гибели одного человека. Об этом сообщает СК по региону.
Возгорание со смертельным исходом произошло в городе Волосово в воскресенье утром.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФнаписано в канале ведомства
Кроме того, предварительно установлена личность погибшего на пожаре человека. Им может являться 17-летний подросток, который находился в доме в момент возникновения огня.
Ранее также сообщалось, что пострадала и 13-летняя девочка. Она отравилась угарным газом и была доставлена в медицинское учреждение. Угрозы ее жизни нет.