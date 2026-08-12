При пожаре в Ленинградской области погибли трое человек

МЧС: в Ленинградской области при пожаре в жилом доме погибли трое При пожаре в Ленинградской области погибли трое человек

Москва12 авг Вести.В Ленинградской области в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли трое человек. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Возгорание произошло 12 августа в поселке Первомайское Выборгского района.

Как отмечается, на улице Ленина загорелся двухэтажный дом: очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Прибывшие на место пожарные обнаружили в помещении тела двух человек. Третьего пострадавшего пытались спасти медики, однако он скончался позже.

Обнаружены тела двух погибших, третий скончался в машине скорой медицинской помощи информировала пресс-служба МЧС Ленинградской области в мессенджере МАХ

На месте происшествия работают следователи и дознаватели. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.