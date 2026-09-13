Житель Ленобласти погиб в результате пожара в частном доме на 150 "квадратах"

В Ленобласти произошел пожар в частном доме, один человек погиб и один пострадал Житель Ленобласти погиб в результате пожара в частном доме на 150 "квадратах"

Москва13 сен Вести.В частном доме города Волосово Ленинградской области произошел пожар на 150 квадратных метрах. В результате него один человек погиб, сообщает региональное МЧС.

Известно, что огнем была охвачена кровля и мансардный этаж. В результате горения обрушилась кровля.

При разборе конструкций обнаружен погибший, его личность устанавливается написано в канале МЧС

Также пострадала девочка 2013 года рождения. Она отравилась угарным газом и была госпитализирована в больницу.

Ведется установление причин пожара.