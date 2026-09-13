Москва13 сенВести.В частном доме города Волосово Ленинградской области произошел пожар на 150 квадратных метрах. В результате него один человек погиб, сообщает региональное МЧС.
Известно, что огнем была охвачена кровля и мансардный этаж. В результате горения обрушилась кровля.
При разборе конструкций обнаружен погибший, его личность устанавливаетсянаписано в канале МЧС
Также пострадала девочка 2013 года рождения. Она отравилась угарным газом и была госпитализирована в больницу.
Ведется установление причин пожара.