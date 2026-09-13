Москва13 сенВести.В городе Гуково Ростовской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Один человек погиб, сообщает региональное МЧС.
Инцидент со смертельным исходом произошел в ночь на воскресенье.
Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили 42-летнего хозяина квартиры без признаков жизнинаписано в канале министерства
Согласно предварительной версии дознавателя МЧС, огонь возник по причине неосторожности при курении. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.
Тушением пожара занимались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.