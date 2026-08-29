Москва29 авгВести.В городе Донецке Ростовской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб его хозяин. Об этом сообщается в канале МЧС по региону.
ЧП произошло в Волгоградском переулке 28 августа.
Прибывшие сотрудники МЧС России обнаружили хозяина дома 1976 года рождения без признаков жизнинаписано в канале министерства
Предварительной причиной называется неосторожное обращение с огнем при курении.
Огонь распространился на площади 64 квадратных метров. Его ликвидацией занимались 9 спасателей с использованием двух автоцистерн.