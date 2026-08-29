Житель Ростовской области погиб в ночном пожаре в частном доме

В Ростовской области во время пожара в частном доме погиб 50-летний мужчина Житель Ростовской области погиб в ночном пожаре в частном доме

Москва29 авг Вести.В городе Донецке Ростовской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб его хозяин. Об этом сообщается в канале МЧС по региону.

ЧП произошло в Волгоградском переулке 28 августа.

Прибывшие сотрудники МЧС России обнаружили хозяина дома 1976 года рождения без признаков жизни написано в канале министерства

Предварительной причиной называется неосторожное обращение с огнем при курении.

Огонь распространился на площади 64 квадратных метров. Его ликвидацией занимались 9 спасателей с использованием двух автоцистерн.