В Ростовской области ребенок погиб при пожаре в частном доме В Сальске Ростовской области на пожаре погиб 10-летний мальчик

Москва22 июл Вести.В городе Сальске Ростовской области в результате пожара в частном доме погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что трагедия произошла на улице Ходоса в среду, 22 июля. Ребенок остался дома с пожилой бабушкой - мальчик был в сарае, где начался пожар. После ликвидации огня на площади 12 квадратных метров спасатели обнаружили тело.

Бабушка была в доме, а ребенок - один в сарае, где и произошло возгорание. В ходе тушения огнеборцы МЧС России обнаружили тело мальчика говорится в публикации

В тушении участвовали 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем.

С начала текущего года в Ростовской области в результате пожаров погибли уже пять детей.