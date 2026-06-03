Москва3 июнВести.Донецкие пожарные спасли 2 взрослых и ребенка после возгорания в соседней квартире, где, к сожалению, погиб мужчина. Об этом сообщило МЧС России по ДНР.
Трагедия произошла вечером 3 июня в 9-этажном доме на улице Прожекторная.
В квартире на 7-м этаже произошел пожар: в зале горел диван… При тушении … обнаружен погибший 47-летний мужчина. Газодымозащитники МЧС из соседней квартиры вывели на свежий воздух мужчину, женщину и их 12-летнюю внучкуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Спасенные не пострадали – в медицинской помощи не нуждались.
Причина пожара устанавливается. В тушении были задействованы 11 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.