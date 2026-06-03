В Донецке мужчина погиб при пожаре в квартире, спасены 2 взрослых и ребенок

В Донецке мужчина погиб при пожаре в квартире, еще три человека спасены В Донецке мужчина погиб при пожаре в квартире, спасены 2 взрослых и ребенок

Москва3 июн Вести.Донецкие пожарные спасли 2 взрослых и ребенка после возгорания в соседней квартире, где, к сожалению, погиб мужчина. Об этом сообщило МЧС России по ДНР.

Трагедия произошла вечером 3 июня в 9-этажном доме на улице Прожекторная.

В квартире на 7-м этаже произошел пожар: в зале горел диван… При тушении … обнаружен погибший 47-летний мужчина. Газодымозащитники МЧС из соседней квартиры вывели на свежий воздух мужчину, женщину и их 12-летнюю внучку говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Спасенные не пострадали – в медицинской помощи не нуждались.

Причина пожара устанавливается. В тушении были задействованы 11 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.