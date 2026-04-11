В Пензе полностью выгорела квартира, погиб один человек

Москва11 апр Вести.В городе Пензе произошел пожар в квартире. Погиб мужчина, также пострадала женщина, сообщает МЧС Пензенской области.

Возгорание в жилом помещении произошло 10 апреля. Помимо квартиры также огнем повреждены входные двери трех квартир, электрощитовая и оконная рама на лестничной клетке.

На улице Островского полностью выгорела квартира площадью 30 кв. метров. … Обнаружен погибшим 65-летний мужчина сказано в канале ведомства в MAX

Пострадала 25-летняя женщина. Еще 10 человек были спасены, среди них четыре ребенка, 12 - эвакуированы.

Тушением пожара занималось 23 человека личного состава и 7 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются.