В городе Пензе произошел пожар в квартире. Погиб мужчина, также пострадала женщина, сообщает МЧС Пензенской области.
Возгорание в жилом помещении произошло 10 апреля. Помимо квартиры также огнем повреждены входные двери трех квартир, электрощитовая и оконная рама на лестничной клетке.
На улице Островского полностью выгорела квартира площадью 30 кв. метров. … Обнаружен погибшим 65-летний мужчинасказано в канале ведомства в MAX
Пострадала 25-летняя женщина. Еще 10 человек были спасены, среди них четыре ребенка, 12 - эвакуированы.
Тушением пожара занималось 23 человека личного состава и 7 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются.