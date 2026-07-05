Москва5 июлВести.Спасатели обнаружили тело погибшего человека при тушении крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Астрахани, сообщили в МЧС по региону.
ЧП произошло днем 5 июля на улице Звездная. К моменту приезда пожарных сильно горела квартира на девятом этаже.
Силами МЧС России проводилась эвакуация и спасение жильцов... На пожаре обнаружен погибшийсказано в сообщении
По данным ведомства, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано.
На месте происшествия работают восемь единиц техники и 29 человека личного состава.